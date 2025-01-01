Пациентке с редкой аллергией на металл пермские врачи помогли избавиться от аритмии Поделиться Твитнуть

Врачи Пермского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова (ФЦССХ) успешно провели кардионейроаблацию пациентке с аллергической реакцией на металлы, избавив её от опасной формы аритмии. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

Ещё в 2016 году женщина обратилась в ФЦССХ, жалуясь на слабость, головокружения и обмороки. После обследования медики приняли решение об имплантации кардиостимулятора, что является стандартным решением в таких случаях. Операция прошла без осложнений, и пациентка была выписана.

Однако спустя три недели женщина вернулась с воспалением в области стимулятора, болями и высокой температурой. Обследования показали, что причиной является не инфекция, а аллергия на металл стимулятора. Попытка установки нового стимулятора справа также не принесла успеха, его тоже пришлось удалить.

После холтеровского мониторирования стало ясно, что ритм сердца не восстановился. Кардиохирурги предложили альтернативное лечение: электроды были установлены снаружи сердца, а стимулятор, помещённый в специальный чехол, под грудную клетку. К сожалению, это не решило проблему. В итоге состояние пациентки удалось стабилизировать и выписать её домой.

Осенью 2024 года пациентка вновь поступила в центр для замены кардиостимулятора. Врачи понимали сложность ситуации, учитывая предыдущие реакции организма. Обследования показали, что аритмия вызвана дисбалансом нервной системы.

По словам хирурга Сардора Азизова, кардионейроаблация стала эффективным решением, позволившим избежать установки нового стимулятора. Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо. Если динамика останется положительной, кардиостимулятор врачи смогут убрать совсем.

Кардионейроаблация — это современный метод лечения аритмии, альтернатива стимуляторам. Она улучшает качество жизни, устраняя плохое самочувствие и риски, связанные с обмороками.

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