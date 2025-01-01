От укусов клещей в Пермском крае пострадали уже более 3,5 тысячи человек Первое место по количеству обращений занимает Пермский МО Поделиться Твитнуть

В медицинские учреждения Пермского края поступило уже 3520 обращений от граждан, пострадавших от укусов клещей. В их числе 831 ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей зафиксированы на 41 территории региона.

Лидирующие позиции по количеству обращений занимают: Пермский МО (559 случаев), Пермь (482 случая), Краснокамский городской округ (255 случаев), Чайковский городской округ (204 случая), Кунгурский муниципальный округ (195 случаев) и Кудымкарский муниципальный округ (156 случаев).

Большинство укусов произошло на придомовых территориях (35,3%) и при посещении частных садов (36,7%). В лесу клещи присосались к 23,4% пострадавших, место укуса в 4,6% случаев установить не удалось.

Анализ клещей, извлечённых из пострадавших, показал, что 43,5% из них заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 1,8% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом, 0,4% — клещевым вирусным энцефалитом.

В Роспотребнадзоре напоминают, что наиболее эффективным способом защиты является вакцинация против клещевого энцефалита. Прививку можно сделать в любом медицинском учреждении после консультации со специалистом. Важно завершить курс вакцинации не позднее, чем за две недели до поездки в регион с повышенным риском заражения.

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