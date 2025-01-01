Алёна Бронникова Суд обязал власти округа в Прикамье отремонтировать опасные опоры газопровода Прокуратура выявила угрозу обрушения опор на некоторых участках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Гремячинска в Прикамье во время проверки обнаружила нарушения порядка содержания газопровода низкого давления на улицах Уральской и Шахтёрской. Ответственность за объект лежит на администрации Губахинского муниципального округа.

«Отмечено, что поддерживающие опоры на отдельных участках газопровода имеют значительное отклонение от вертикальной оси, создающее угрозу его обрушения, что повлечёт прекращение поставок энергоресурсов в жилые дома», — сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Ранее ведомство уже вносило представление администрации округа в связи с данными нарушениями. При этом чиновники не приняли исчерпывающие меры для их устранения. Это послужило поводом обратиться в суд. Прокурор потребовал обязать муниципалитет провести работы по ремонту опор газопровода.

Иск был удовлетворён. После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

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