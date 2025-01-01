Пермского пристава будут судить за превышение полномочий Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела против судебного пристава-исполнителя, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Расследование проводилось Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю.

Следствие выяснило, что с апреля 2020 года по октябрь 2022 года, работая в Перми, судебный пристав-исполнитель, злоупотребляя своими полномочиями и пренебрегая интересами службы, допустила нарушения в исполнительных производствах, касающихся обязательств администрации города по капитальному ремонту ряда зданий. В частности, она, игнорируя требования федеральных законов «Об исполнительном производстве» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», неправомерно привлекала коммерческие организации к исполнению судебных решений. Это создало предпосылки для нарушения ключевых принципов контрактной системы закупок.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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