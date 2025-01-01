В Перми по факту нападения бродячих собак на 8-летнего мальчика заведено уголовное дело Инцидент произошёл на Разгуляе Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В центре Перми стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика на ул. Пермской. Животные покусали ребёнка, после чего ему потребовалась помощь медиков. Об этом рассказали в пресс-службе СК СКР по Пермскому краю и в прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, в соцсетях появилась информация о том, что в Ленинском районе города животные напали на восьмилетнего мальчика. Нападение было снято на видео.

После инцидента руководитель СК по региону Денис Головкин поручил возбудить уголовное дело по статье о халатности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Кроме того, прокуратура также проводит проверку.

Отметим, в некоторых местных телеграм-каналах сообщалось, что пострадали несколько детей, однако эта информация не подтвердилась.

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