Выручка АО «ЭР-Телеком Холдинг» увеличилась на 12% Рост на 17% продемонстрировала операционная прибыль Поделиться Твитнуть

Пресс-служба компании

Группа компаний «ЭР-Телеком Холдинг» представила консолидированные финансовые итоги согласно МСФО за первый квартал 2025 года. Доходы АО увеличились на 12%, достигнув 25,4 млрд руб., по сравнению с 22,8 млрд руб. в предыдущем году. Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) продемонстрировала рост на 17%, поднявшись с 9,9 до 11,6 млрд руб. Показатель рентабельности OIBDA увеличился на 2,1%, составив 45,6%. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Объём капитальных вложений (CAPEX) сократился на 13%, опустившись с 4,1 до 3,6 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) значительно вырос — на 122%, достигнув 357 млн руб., в то время как годом ранее наблюдался отрицательный показатель (-1,6 млрд руб.). Чистый долг организации уменьшился на 0,3 п.п., снизившись с 3,5 до 3,2.

Представители компании отметили, что в первом квартале 2025 года приоритетом остаётся клиентоориентированность. «ЭР-Телеком» выполняет взятые на себя обязательства перед абонентами, обеспечивая заявленное качество услуг. В течение отчётного периода компания продолжила адаптацию к высоким процентным ставкам посредством повышения операционной эффективности (OIBDA) и оптимизации инвестиционной программы. В результате свободный денежный поток (FCF) в первом квартале 2025 года увеличился на 1974 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — российская цифровая инфраструктурная компания, входящая в пятерку крупнейших телеком-операторов страны.

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