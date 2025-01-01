Армен Арутюнян возглавил компанию по строительству сети торговых комплексов в Перми Первый комплекс построен на улице Целинной Поделиться Твитнуть

Армен Арутюнян

Константин Долгановский

Согласно записям в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), 15 мая в ООО «ЦентрСтройГрупп» (ЦСГ, занимается реализацией проекта по возведению сети торговых комплексов в Перми) сменился генеральный директор. Новым руководителем стал Армен Арутюнян, до этого занимавший руководящую должность в АО «Фонд развития Пермского края».

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», Дмитрий Кравчек является единственным владельцем ООО «ЦСГ» с октября 2024 года, обладая полным контролем над компанией (100% долей). Ранее он владел 64% уставного капитала, а остальная часть (36%) принадлежала Жану Хоменко. Помимо этого, Кравчек является членом совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс», и, как известно из открытых источников, ранее занимал пост коммерческого директора в «Метафракс Трейдинг», входящей в тот же холдинг.

Напомним, в 2022 году проект ООО «ЦентрСтройГрупп» по созданию сети торговых комплексов в Перми получил статус приоритетного инвестиционного. Первый торговый комплекс был введён в эксплуатацию в Мотовилихинском районе по ул. Целинной, 37а. В здании расположены торговые площади, а также зоны для кафе и пекарен. На момент открытия комплекса арендаторами выступили 25 предпринимателей.

Изначально компания планировала возвести девять торговых объектов в различных районах Перми, однако впоследствии планы были скорректированы до трёх комплексов. Каждый комплекс будет включать в себя торговые помещения и зону общественного питания. Общая сумма инвестиций в данный проект оценивается в 361 млн руб.

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