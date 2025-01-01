В Прикамье на рабочем месте скончалась 48-летняя начальница метеостанции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала разбирательство в связи со смертельным инцидентом, произошедшим с сотрудницей Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, являющегося филиалом ФГБУ «Уральское УГМС».

Согласно уведомлению, предоставленному работодателем, 14 мая начальник метеорологической станции в Губахе, находясь на рабочем месте, почувствовала себя плохо, в связи с чем была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть работницы 1976 г.р.

В настоящее время создаётся комиссия для расследования данного происшествия с целью выяснения всех обстоятельств и причин смерти сотрудницы. Будет проведён тщательный анализ документации, касающейся её трудовой деятельности, включая график работы и отдыха. Также ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. В случае обнаружения нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры, прокомментировал Павел Бахтагареев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае.

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