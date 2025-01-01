В Кунгуре за антисанитарию закрыли столовую Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудниками Центрального территориального отдела краевого Управления Роспотребнадзора (РПН) была проведена инспекция деятельности ИП Юшковой Л.Л., предоставляющей услуги общепита в столовой на ул. Свердлова, 21 в Кунгуре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В процессе обследования, эксперты из Роспотребнадзора выявили ряд серьёзных нарушений санитарных норм, а именно: несоблюдение последовательности технологических этапов, отсутствие необходимого оборудования в производственном помещении, недостаточно тщательная уборка помещений, приёмка продукции без соответствующих документов, отсутствие налаженного производственного контроля, допуск к работе сотрудников без медицинских книжек и др.

Для предотвращения риска для здоровья населения специалисты краевого Управления Роспотребнадзора составили протокол о временном закрытии точки общепита.

Документы по данному делу были переданы в Кунгурский городской суд для рассмотрения вопроса о приостановлении работы столовой до устранения всех недочётов.

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