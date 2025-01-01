Пермяка осудили за насилие над полицейским Поделиться Твитнуть

Собранные доказательства, представленные следственным отделом по Кировскому району Перми Следственного комитета России по Пермскому краю, убедили суд в виновности 44-летнего пермяка. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, а именно в применении физической силы к представителю власти. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Согласно материалам следствия и судебного разбирательства, 1 октября 2024 года участковый полиции прибыл по вызову в дом на ул. Химградской в Перми. Причиной вызова стало сообщение о неадекватном поведении пьяного сына заявительницы. Во время опроса женщины находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанёс удар рукой по лицу сотруднику правоохранительных органов.

Известно, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По инициативе следствия, до вынесения приговора в отношении подсудимого была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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