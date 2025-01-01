На улице Гайвинской в Перми судебные приставы закрыли киоск по продаже выпечки Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В ходе инспекции, проведённой специалистами регуправления Роспотребнадзора в отношении ИП, оказывающего услуги питания в киоске «Выпечка» по ул. Гайвинской, 82, были зафиксированы грубые нарушения санитарных норм и правил, представляющие опасность для здоровья потребителей.

В частности, в торговой точке отсутствовали системы подачи и отвода воды, хлебобулочные изделия реализовывались без индивидуальной упаковки, отработанная вода сливалась непосредственно на прилегающую территорию. Кроме того, представленная на продажу кулинарная продукция не имела необходимой маркировки и сопроводительной документации, а у продавца отсутствовала действующая медицинская книжка.

Суд признал индивидуальную предпринимательницу виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства), и вынес решение о приостановлении деятельности киоска на 45 суток.

Исполнительный лист по данному делу был направлен в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. После открытия исполнительного производства сотрудники службы судебных приставов выехали в торговую точку и опечатали её. Предприниматель был предупреждён о возможной административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава.

В настоящее время в суде рассматривается иск районной администрации, требующей обязать предпринимателя демонтировать указанный киоск, а также соседний павильон «Шаверма». До вынесения окончательного судебного решения судебными приставами на основании судебного определения приняты обеспечительные меры, запрещающие владельцу совершать любые действия по распоряжению данными нестационарными торговыми объектами и их перемещению в пределах земельного участка по адресу ул. Гайвинская, 82, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

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