В Пермском крае в ООО «Металлург СпецДеталь» работник получил тяжёлые травмы Поделиться Твитнуть

Трудовая инспекция Пермского края начала разбирательство по факту серьёзного инцидента, случившегося с сотрудником ООО «Металлург СпецДеталь» (специализируется на изготовлении гидравлического и пневматического оборудования).

В уведомлении, отправленном компанией в инспекцию, указано, что 15 мая 2025 года в 10:20 при перемещении крышки соляной печи произошёл обрыв троса, в результате чего крышка упала на ногу слесарю-ремонтнику. Медицинское освидетельствование выявило у пострадавшего серьёзные повреждения, включая раздробление и частичный отрыв пальцев правой стопы, открытый перелом плюсневой кости, переломы головок плюсневых костей, а также рваную рану стопы с повреждением кожи, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В данный момент формируется комиссия для расследования происшествия. Проводятся опросы свидетелей, пострадавшего и представителей работодателя, а также анализ документации, касающейся работы сотрудника. В связи с инцидентом организована внеплановая проверка ООО «Металлург СпецДеталь». В случае выявления нарушений трудовых норм будут приняты административные меры, заявил заместитель руководителя Трудовой инспекции в Пермском крае по вопросам охраны труда Павел Бахтагареев.

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