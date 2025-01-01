В Прикамье 108 ветеранов СВО получили бесплатные сертификаты для занятий спортом Поделиться Твитнуть

В Пермском крае участники спецоперации могут оформить спортивный сертификат, дающий право на посещение спортивных объектов, как государственных, так и коммерческих. Чтобы стать обладателем сертификата, следует обратиться с заявлением в муниципальную администрацию. По словам министра спорта и физической культуры Пермского края Татьяны Чесноковой, в прошлом году такую возможность использовали 36 ветеранов, а в текущем году — 72. Эта информация была озвучена на встрече Молодёжного парламента региона.

Напомним, в Пермском крае для участников, ветеранов спецоперации и их семей также действуют такие льготы, как предоставление земельных участков, освобождение от уплаты транспортного налога, организация горячего питания для детей, учащихся в 5-11 классах школ и учреждениях СПО. Установлены льготы в сфере образования, досуга и спорта, летнего отдыха, реабилитации и социального обслуживания, в сфере коммунального хозяйства и т.д. Участники СВО имеют право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней, а также на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счёт работодателя. Кроме того, все участники СВО и члены их семей имеют право на бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

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