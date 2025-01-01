В Прикамье в работе пунктов выдачи нашли нарушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае прокуратура выявила ряд нарушений в функционировании пунктов выдачи заказов. Проверка, проведённая в Карагайском округе, установила, что персонал некоторых пунктов трудился без надлежащего оформления трудовых отношений. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на telegram-канал прокуратуры Пермского края.

Помимо этого, в ряде проверенных точек не была проведена обязательная оценка рабочих мест на предмет соответствия условиям труда. После вмешательства прокуратуры работодателям были выданы предписания об устранении выявленных недочётов. Индивидуальные предприниматели, допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности за пренебрежение требованиями трудового законодательства и охраны труда.

В прокуратуре акцентировали внимание на том, что работа без официального трудоустройства лишает граждан ключевых социальных гарантий, включая оплачиваемые отпуска, выплаты по больничным листам и пенсионные накопления.

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