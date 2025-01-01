Андрей Губин уволился с поста гендиректора муниципальной управляющей компании Перми Временно исполняющей обязанности директора ООО назначена Диана Салахова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Андрей Губин, возглавлявший ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное тепловое хозяйство» (ПМУП ГКТХ), покинул свой пост, не проработав и полугода. Согласно «СПАРК-Интерфакс», соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были зафиксированы 14 мая. Врио директора ООО назначена Диана Салахова.

В администрации Перми изданию «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщили, что увольнение Андрея Губина произошло по его инициативе, на основании личного заявления.

Андрей Губин, ранее работавший в ФСБ, приступил к обязанностям в ГКТХ в начале декабря 2024 года и стал третьим руководителем ООО за год. Напомним, в 2024 году в отношении предыдущего директора, Людмилы Осинцевой, было возбуждено уголовное дело о взяточничестве и совершении ряда процессуальных нарушений.

ООО «ПМУП ГКТХ» было зарегистрировано 5 февраля 2018 года, учредителем является одноимённое муниципальное унитарное предприятие. Основная деятельность компании — управление жилищным фондом. В настоящее время организация обслуживает 123 многоквартирных дома и 13 муниципальных объектов. В 2024 году финансовое состояние компании ухудшилось: выручка снизилась со 101 до 99 млн руб., а чистая прибыль — с 4 млн руб. до 980 тыс. руб.

В феврале Андрей Губин представил депутатам городской думы план по выведению предприятия из кризиса. Он отметил, что в 2024 году компания столкнулась с серьёзными проблемами. Дебиторская задолженность ООО «ПМУП ГКТХ» достигла 95 млн руб., а кредиторская — 40,7 млн руб. Губин заявлял, что принимаются меры для стабилизации финансовой ситуации, включая укрепление кадрового состава и дальнейшее развитие компании.

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