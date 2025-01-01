В апреле количество выданных потребкредитов в Пермском крае снизилось на 58% На общероссийском уровне сокращение составило 56,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2025 года в Прикамье было выдано 23,9 тыс. потребительских кредитов — это на 58% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда жители Пермского края взяли 56,9 тыс. потребкредитов. Такие данные приводит пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

НБКИ в целом отмечает тренд к снижению выдачи кредитов наличными по стране: 1,21 млн единиц в апреле текущего года по сравнению с 2,80 млн единиц в аналогичном периоде 2024 года. В бюро отмечают также, что в марте 2025 года было выдано 1,27 млн потребкредитов.

Регионами-лидерами выдачи в данном сегменте розничного кредитования являются Москва (84 тыс. ед.), Московская область (71,2 тыс. ед.), Краснодарский край (50,1 тыс. ед.), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (43,6 тыс. ед.) и Свердловская область (42,6 тыс. ед.).

По снижению количества выданных потребительских кредитов лидируют Оренбургская (-59,7%) и Саратовская (-59,3%) области, Ставропольский (-58,8%) и Алтайский (-58,8%) края и Кемеровская область (-58,6%).

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