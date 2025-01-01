В Усолье откроется 15-й туристско-информационный центр Прикамья Он расположится на территории комплекса «Усолье Строгановское» Поделиться Твитнуть

Фото: министерство по туризму Пермского края / mtm.permkrai.ru

В рамках акции «Ночь музеев» в Пермском крае в субботу, 17 мая, на территории историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское» пройдёт открытие туристско-информационного центра (ТИЦ). Он станет 15-м ТИЦ в регионе.

Как сообщает пресс-служба министерства по туризму Прикамья, открытие начнётся в 15:00. В программу войдёт цифровая презентация событийного календаря комплекса на лето-зиму 2025 года и мастер-класс по усольской набойке на ткани. Также будет представлена сувенирная продукция от народных мастеров Зинаиды Калиной, Светланы Шестериковой, Арсения Корепанова и Андрея Кузнецова.

В ведомстве рассказали, что в новом ТИЦ жители и гости округа смогут получить информацию о достопримечательностях Березников и Усолья, местных туристических продуктах, исторических ценностях региона, экскурсионных маршрутах. Кроме того, в ТИЦ можно будет сформировать маршрут по своим интересам.





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