Спикер думы Кишертского округа Прикамья передал автомобиль бойцам СВО 

Внедорожник уже используют для выполнения боевых задач

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ВАЗ Нива 4Х4

фото: vladtime.ru

Для нужд участников спецоперации из Кишертского муниципального округа отправили автомобиль «Нива» по просьбе одного из военнослужащих. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

По данным канала, машину передал председатель думы Кишертского округа, руководитель сельскохозяйственного кооператива «Спасбардинский» Сергей Кузнецов. Отечественный внедорожник ранее попросил один из военнослужащих, который родился в Кишерти.

«От нашего земляка поступила заявка на транспорт для выполнения задач специальной военной операции. 11 мая мы отправили «Ниву» своим ходом до Ростова, а уже оттуда наш земляк перегнал её в зону проведения специальной операции», — рассказал Сергей Кузнецов.

По его словам, автомобиль уже начали использовать по назначению. В частности, с помощью него удалось эвакуировать раненого бойца.

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