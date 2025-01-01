Спикер думы Кишертского округа Прикамья передал автомобиль бойцам СВО Внедорожник уже используют для выполнения боевых задач Поделиться Твитнуть

Для нужд участников спецоперации из Кишертского муниципального округа отправили автомобиль «Нива» по просьбе одного из военнослужащих. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

По данным канала, машину передал председатель думы Кишертского округа, руководитель сельскохозяйственного кооператива «Спасбардинский» Сергей Кузнецов. Отечественный внедорожник ранее попросил один из военнослужащих, который родился в Кишерти.

«От нашего земляка поступила заявка на транспорт для выполнения задач специальной военной операции. 11 мая мы отправили «Ниву» своим ходом до Ростова, а уже оттуда наш земляк перегнал её в зону проведения специальной операции», — рассказал Сергей Кузнецов.

По его словам, автомобиль уже начали использовать по назначению. В частности, с помощью него удалось эвакуировать раненого бойца.

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