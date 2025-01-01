В апреле в Перми снизились цены на аренду всех типов квартир Больше всего подешевели «трёшки» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2025 года в Российской Федерации наблюдалась тенденция к снижению арендной платы за квартиры. Снижение цен на рынке аренды — явление нечастое, поскольку обычно он более благоприятен для арендодателей. Однако в рассматриваемый период произошло именно это: стоимость аренды жилья всех типов упала. К такому заключению пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», проведя анализ рынка в 70 крупнейших городах России по итогам минувшего месяца.

В Перми месячное снижение арендной платы на однокомнатные квартиры составило 3,5%, и цена достигла 25 991 руб./мес. Аренда двухкомнатных квартир упала на 4 процентных пункта (33 135 руб.), а «трёшек» — на 4,3% (42 191 руб.).

В среднем по всем городам однокомнатные квартиры подешевели на 2,1%, и их стоимость составила 26 013 руб./мес. Двухкомнатные объекты стали предлагаться по более низкой цене, на 1,6%, за 32 632 руб./мес. В среднем ставки на трёхкомнатные квартиры уменьшились на 1,6%, достигнув 41 377 руб./мес.

Корректировка арендных ставок после их прошлогоднего скачка продолжается, даже в столицах, где спрос на жильё всегда высок. Снижение цен на «двушки» и «трёшки» было более выраженным, чем в марте, отметил Павел Луценко, генеральный директор портала. По его словам, сейчас арендаторы могут воспользоваться благоприятной ситуацией: у них есть возможность спокойно выбирать из большого количества предложений и вести переговоры, часто диктуя свои условия. Во многих городах предложение превышает спрос. За последний месяц количество объектов, представленных на рынке, значительно увеличилось: однокомнатных стало больше на 89%, двухкомнатных — на 75%, трёхкомнатных — на 60%.

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