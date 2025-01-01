За благоустройство сада Миндовского в Перми проголосовали почти 25 тысяч человек
В целом свои голоса за объекты благоустройства отдали уже свыше 102 тысяч жителей города
Во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по числу голосов лидером на данный момент является сад им. Миндовского в Индустриальном районе Перми. За него проголосовали почти 25 тыс. жителей, общее количество проголосовавших составляет более 102 тыс. человек.
В пресс-службе администрации Перми напоминают, что онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня текущего года. Принять участие в нём могут все жители Российской Федерации старше 14 лет. Проголосовать можно на сайте и в мобильном приложении, авторизация — через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».
Объект, набравший наибольшее количество голосов, получит федеральную поддержку и будет благоустроен в 2026 году. Так, в саду им. Миндовского планируется обустроить детскую игровую и спортивную площадки, газоны и цветники, обновить дорожки и установить малые архитектурные формы.
На втором и третьем местах по количеству голосов находятся сквер на ул. Восстания в Мотовилихинском районе и парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе соответственно.
В целом на голосование выдвинуто восемь объектов Перми. Информировать жителей о планируемых к благоустройству территориях, рассказывать им о голосовании помогают более 1,3 тыс. волонтёров. Они также помогают всем желающим отдать свой голос за тот или иной проект в местах массового отдыха, на крупных предприятиях и в торговых точках, в учреждениях спорта и культуры.
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