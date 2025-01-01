За благоустройство сада Миндовского в Перми проголосовали почти 25 тысяч человек В целом свои голоса за объекты благоустройства отдали уже свыше 102 тысяч жителей города Поделиться Твитнуть

Во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по числу голосов лидером на данный момент является сад им. Миндовского в Индустриальном районе Перми. За него проголосовали почти 25 тыс. жителей, общее количество проголосовавших составляет более 102 тыс. человек.

В пресс-службе администрации Перми напоминают, что онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня текущего года. Принять участие в нём могут все жители Российской Федерации старше 14 лет. Проголосовать можно на сайте и в мобильном приложении, авторизация — через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

Объект, набравший наибольшее количество голосов, получит федеральную поддержку и будет благоустроен в 2026 году. Так, в саду им. Миндовского планируется обустроить детскую игровую и спортивную площадки, газоны и цветники, обновить дорожки и установить малые архитектурные формы.

На втором и третьем местах по количеству голосов находятся сквер на ул. Восстания в Мотовилихинском районе и парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе соответственно.

В целом на голосование выдвинуто восемь объектов Перми. Информировать жителей о планируемых к благоустройству территориях, рассказывать им о голосовании помогают более 1,3 тыс. волонтёров. Они также помогают всем желающим отдать свой голос за тот или иной проект в местах массового отдыха, на крупных предприятиях и в торговых точках, в учреждениях спорта и культуры.





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