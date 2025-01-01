В Соликамске Пермского края на линию вышли первые муниципальные автобусы Всего в городе будут работать 22 новые единицы техники Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала Александра Русанова

Как рассказал глава Соликамского округа Александр Русанов, 15 мая на линию вышли первые муниципальные автобусы. С утра по маршруту №4 Э начали курсировать два автобуса. На маршруте работают три водителя и три кондуктора.

Чиновник пояснил, что 14 февраля в город прибыли первые 11 низкопольных газомоторных автобусов. После этого прибыли ещё 11 автобусов. По словам Русанова, модернизация пассажирских перевозок округа стала возможной благодаря поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Три месяца ушло на передачу транспорта в муниципальную собственность, оформление документов и интеграцию маршрутов», — написал Русанов в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что обновление автопарка и развитие маршрутной сети Соликамского округа будут продолжены.

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