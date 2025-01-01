В Пермском крае осудили убийцу спустя 25 лет Поделиться Твитнуть

Житель Пермского муниципального округа осуждён за убийство своего приятеля, совершённое ещё в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Уголовное дело было выделено в отдельное производство в конце 90-х и приостановлено из-за недостатка доказательств причастности обвиняемого.

Лишь спустя четверть века, благодаря совместной работе следователей, криминалистов и оперативников ГУ МВД России по Пермскому краю, удалось собрать доказательства, изобличающие 49-летнего местного жителя. Под давлением веских улик он признал свою вину.

Следствием и судом установлено, что в конце августа 1999 года подсудимый узнал, что его друг задолжал общему знакомому 40 тыс. руб. и не собирается возвращать долг. Когда кредитор начал настойчиво требовать деньги, приятели решили его убить. Под надуманным предлогом они вывезли знакомого в Пермский район, где в автомобиле задушили его ремнём безопасности. Убедившись, что потерпевший мёртв, злоумышленники выбросили тело в кювет. Перед тем как скрыться, подсудимый нанёс жертве несколько ударов топором по голове.

Соучастник преступления был осуждён ещё в 2000 году.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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