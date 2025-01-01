Ко Дню защиты детей пермский благотворительный фонд запустил акцию «Соберись, чудо!» Пермякам предлагают отправлять фотографии, чтобы собрать большой пазл чудес Поделиться Твитнуть

Фото: фонд Дедморозим

В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, пермский благотворительный фонд «Дедморозим» запустил масштабную акцию «Соберись, чудо!». Она призвана объединить тех, кто помогает детям с тяжёлыми заболеваниями.

Для участия в акции жителям Пермского края, которые занимаются благотворительностью и волонтёрством, нужно до 26 мая отправить свои фотографии с лицами и сообщениями. Впоследствии все фото соберут в коллаж «Пазл чудес», который появится на специально созданном сайте и на экранах в торговых центрах Перми. Лица участников будут транслироваться на больших экранах в краевой столице 1 и 2 июня.

По словам руководителя отдела пропаганды чудес «Дедморозим» Кристины Быстрик, «Пазл чудес» — это способ сказать «большое детское спасибо» и показать городу, что благодаря совместным усилиям сотен обычных людей происходят важные изменения.

Фото: фонд Дедморозим

Свои фотографии с сообщениями пермяки могут отправить в группу фонда ВКонтакте и на почту info@dedmorozim.ru (в теме письма нужно указать «Пазл чудес»).

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