В тепличных хозяйствах Перми установили ловушки для вредителей Всего в Прикамье в 2025 году установят более 1,1 тысячи клеевых и феромонных ловушек Поделиться Твитнуть

В мае 2025 года специалисты Россельхознадзора впервые разместили цветные липкие ловушки в теплицах «Пермский сад» и «Агрофирма Усадьба» (крупнейшие производители районированной продукции сельскохозяйственного назначения в Перми).

Эти тепличные комплексы, расположенные в Пермском МО, специализируются на выращивании разнообразных растений и сортов, а также регулярно поставляют фасованные семена и грунт собственного изготовления в крупные торговые сети региона. Кроме того, компании занимаются производством посадочного материала для цветочных и декоративных культур, используемых в озеленении промышленных зон и городских территорий.

Размещение ловушек, предназначенных для обнаружения опасных вредителей, является ежегодной практикой в рамках контроля фитосанитарной обстановки.

В течение 2025 года в Пермском крае планируется установить около 1170 цветных клеевых и феромонных ловушек на предприятиях закрытого грунта, включая оранжереи, теплицы, посевы сельскохозяйственных культур, питомники и сады.

После завершения установки ловушки будут направлены на фитосанитарную экспертизу в специализированные лаборатории Россельхознадзора.

В случае обнаружения карантинных объектов Управление Россельхознадзора примет все необходимые меры для локализации и ликвидации очагов выявленных вредителей.

Клеевые и феромонные ловушки для насекомых — это виды ловушек, используемых для борьбы с вредителями. Клеевые имеют пластины с липким слоем. Основными цветами для ловушек являются жёлтый и синий, так как они особенно сильно привлекают насекомых-вредителей: белокрылок, тлей, мошек, мух-минёров, некоторых видов трипсов, томатную моль и других.

Феромонные ловушки предназначены для заманивания насекомых и мотыльков при помощи определённых запахов, характерных только для представителей данного вида. Для создания ловушек используется феромон, характерный для самок какого-нибудь определённого вида вредителей. Выделяя его, самки привлекают самцов, которые тучами летят на запах, попадают в ловушку и прилипают к клейкой жидкости.

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