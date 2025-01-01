Алина Наумова Пермская галерея готова потратить 24,4 млн рублей на перевозку фондов в новое здание Переезд может начаться в июне 2025 года Поделиться Твитнуть

Пермская художественная галерея объявила конкурс на поиск подрядчика, который осуществит перевозку музейных экспонатов с территории временного фондохранения в новое здание, расположенное на территории пространства «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1, корп. 5).

Транспортировке подлежит более 59 тыс. экспонатов, среди них коллекции «Деревянная скульптура», «Икона», «Живопись», «Керамика» «Нумизматика» и др.





По информации из технического задания, помимо оказания услуг по транспортировке, исполнитель обязан провести замеры предметов и коллекций музея, которые подлежат упаковке, приобрести упаковочные материалы и транспортные тары (ящики из фанеры), упаковать экспонаты и обеспечить сохранность и безопасность музейной коллекции при перемещении. Кроме того, подрядчику необходимо погрузить, разгрузить и разместить на территории нового здания музейные коллекции.





Начальная (максимальная) цена контракта составляет 24,4 млн руб.





Начало работ запланировано на 1 июня, срок исполнения контракта — 31 декабря 2025 года.

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