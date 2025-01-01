Пермяки на 10% стали чаще посещать мемориалы Победы Заметно возрос интерес к событиям Сталинградской битвы и подвигу дивизии Ивана Панфилова Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В юбилейный год Победы жители Пермского края стали проявлять повышенный интерес к местам, связанным с военной историей и подвигами героев Великой Отечественной войны, как в регионе, так и за его пределами. Согласно анализу анонимных данных, проведённому компанией МегаФон, посещаемость мемориальных комплексов увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Заметно возрос интерес к событиям Сталинградской битвы и подвигу дивизии Ивана Панфилова. Количество пермяков, посетивших Мамаев курган в Волгограде и мемориал героям-панфиловцам в Московской области, увеличилось почти на треть. Именно эти места памяти вызвали наибольший отклик у жителей края.

Несмотря на значительное расстояние, путешественники из Пермского края стремятся посетить мемориал защитникам советского Заполярья в Мурманской области. Желание увидеть монументальную 35-метровую фигуру «Мурманского Алёши» выразили на 20% больше людей, чем в прошлом году.

Наибольшей популярностью среди жителей Пермского края традиционно пользуются Санкт-Петербург и Москва. Там пермяки посещают Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, Поклонную гору и Парк Победы в столице. Около 80% тех, кто стремится прикоснуться к истории и почтить память героев войны, выбирают именно эти места.

Наибольший поток посетителей наблюдается в пятницу и выходные дни, когда люди активно делятся фотографиями и видеозаписями со своими близкими. В эти дни трафик мобильного интернета в указанных локациях возрастает на 10-15%.

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