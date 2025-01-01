В голосовании за объекты благоустройства в Перми лидирует сад Миндовского Поделиться Твитнуть

Проект ремонта сада им. Миндовского, 59.gorodsreda.ru

В Перми продолжается выбор территорий, которые будут облагорожены. Голосование, стартовавшее 21 апреля, завершится 12 июня. Данная инициатива реализуется благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Для участия необходимо авторизоваться через портал «Госуслуги. Решаем вместе» на специализированном сайте или в мобильном приложении. Любой гражданин РФ старше 14 лет может определить, какие именно объекты должны быть улучшены.

Проект, получивший максимальную поддержку населения, войдёт в перечень территорий, подлежащих реновации в 2026 году.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на текущий момент своё мнение высказали свыше 102 тыс. пермяков. Лидирующую позицию занимает сад им. Миндовского (Индустриальный р-н) — за него проголосовало 24 190 горожан. Планируется создание новых зон для детей и занятий спортом, организация зелёных насаждений, обновление дорожек и установка современных элементов благоустройства.

В этом году пермякам предложено выбрать из восьми объектов, находящихся в разных районах города. Помимо сада им. Миндовского, в числе лидеров — сквер на ул. Восстания (Мотовилихинский р-н) и парк культуры и отдыха «Счастье есть» (Кировский р-н), получившие 23 785 и 19 798 голосов соответственно.

Для помощи гражданам в голосовании в каждом районе работают волонтёры. Они предоставляют информацию о проектах, оказывают помощь в процессе голосования и отвечают на вопросы. В Перми зарегистрировано более 1,3 тыс. волонтёров, которых можно узнать по униформе.

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