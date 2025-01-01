Глава Нытвенского округа пообещал помощь семье погибшей в Перми девушки Надежду Вожакову нашли мёртвой на ограждении возле кафе Поделиться Твитнуть

фото из личного архива размещено сайтом perm.aif.ru

После трагической гибели девушки, чьё тело было обнаружено в Перми, глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов выразил соболезнования её семье и предложил свою поддержку.

В своём аккаунте ВКонтакте руководитель муниципалитета сообщил, что поддерживает контакт с семьёй умершей, и выразил глубокое сожаление в связи с произошедшим.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким трагически погибшей Надежды Вожаковой. Нахожусь на связи с родственниками, окажем семье всю необходимую помощь», — написал он.

Речь идёт о 18-летней Надежде Вожаковой, которую нашли мёртвой ночью 11 мая на ограждении возле кафе в Закамске. После обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время ход расследования находится под личным контролем Александра Бастрыкина. Следствие склоняется к версии трагической случайности.

Ранее сообщалось, что похороны Надежды Вожаковой состоятся 15 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.