Цены на автомобильное топливо в Прикамье стагнируют За неделю подорожал только АИ-92 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Росстата, в Пермском крае с 6 по 12 мая произошло небольшое увеличение цен на бензин. Средняя цена литра топлива на автозаправках региона поднялась на 2 коп. и составила 59,14 руб.

Бензин АИ-92 подорожал до 56,20 руб. за литр (+3 коп.), цены на АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо остались без изменений — 61,10 руб., 85,28 руб. и 71,86 руб. за литр соответственно.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

В Приволжском федеральном округе средняя цена бензина увеличилась на 6 коп., достигнув 57,92 руб. за литр, а дизель подорожал на 8 коп. — до 68,17 руб.

За период с 6 по 12 мая 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 42 субъектах Российской Федерации. Более всего топливо подорожало в Пензенской и Томской областях (+0,4%). Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 6 субъектах Российской Федерации, более всего в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,3%).

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