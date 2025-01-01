В Прикамье за 20 млн рублей ищут подрядчика для перевозок пассажиров на вертолёте Срок окончания оказания услуг – ноябрь 2026 года Поделиться Твитнуть

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Центр организации закупок Пермского края опубликовал электронный аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортным средством. По данным площадки «Сбербанк-АСТ», начальная (максимальная) цена контракта составляет 20 млн руб.

Заказчиком является ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий». Услуги будут оплачены за счёт субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание транспортных услуг. Заявки принимаются до 22 мая, дата подведения итогов — 26 мая.

Как указано в конкурсной документации, подрядчик должен будет оказывать услуги перевозки пассажиров вертолётом по нерегулярным заявкам до 20 ноября 2026 года. Транспортное средство должно быть приспособлено для размещения и перевозки людей, исправно, салон должен быть оснащён минимум двумя креслами повышенной комфортности, сдвоенными двухместными пассажирскими креслами (не менее четырёх штук), журнальным столом, туалетной комнатой и шкафом для верхней одежды. В техзадании также указано, что в салоне должен находиться бортпроводник. Вертолёт должен быть выпущен не ранее 2020 года.

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