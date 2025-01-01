Алёна Бронникова Спрос на услуги фрилансеров в IT и дизайне в Перми вырос на 35% Рост интереса бизнеса к удалённому сотрудничеству увеличился на 11% Поделиться Твитнуть

В Перми отмечается рост спроса на услуги фрилансеров. По информации аналитиков сервиса «Авито Услуги», наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, дизайна и маркетинга. Интерес к этим сегментам в апреле показал годовой прирост 35%.

По сравнению с апрелем 2023 года рост спроса бизнеса к услугам фрилансеров составил 11%. Это повлияло на рост числа объявлений от бухгалтеров (+37% к АППГ) и юристов (+47%).

Спрос на строительные работы также показ положительную динамику — показатель за месяц увеличился на 58%. В то же время количество объявлений от проектировщиков выросло на платформе на 59%, от дизайнеров интерьеров — на 39%.

Востребованными оказались и мастера по бровям и ресницам, интерес к ним за год вырос на 23%. А предложений стало больше на 32%. Растёт и число частных мастеров — спрос на аренду рабочих мест для специалистов бьюти-сферы вырос на 17%.

По словам экспертов, на рост спроса влияет возможность специалистов работать «на себя» в удобном графике и при меньшем объёме бюрократических вопросов, а также востребованность формата удалённого сотрудничества у представителей бизнеса.

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