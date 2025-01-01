В Прикамье заключённого будут судить за участие в экстремистском сообществе Он был «казначеем» запрещённой организации Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СК Прикамья завершили расследование уголовного дела по статье о финансировании экстремистской деятельности в отношении одного из заключённых колонии в Соликамске.

Как установили следователи, осуждённый отбывал наказание в исправительной колонии Соликамска и был участником запрещённого экстремистского движения, проповедующего криминальную субкультуру. Он собирал, предоставлял, вёл учёт и распределял деньги, предназначенные для обеспечения деятельности экстремистской организации.

С 2021 по 2023 год он собрал более 2,1 млн руб., а также предоставил организации собственные деньги в сумме более 170 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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