В Прикамье заключённого будут судить за участие в экстремистском сообществе
Он был «казначеем» запрещённой организации
Следователи СК Прикамья завершили расследование уголовного дела по статье о финансировании экстремистской деятельности в отношении одного из заключённых колонии в Соликамске.
Как установили следователи, осуждённый отбывал наказание в исправительной колонии Соликамска и был участником запрещённого экстремистского движения, проповедующего криминальную субкультуру. Он собирал, предоставлял, вёл учёт и распределял деньги, предназначенные для обеспечения деятельности экстремистской организации.
С 2021 по 2023 год он собрал более 2,1 млн руб., а также предоставил организации собственные деньги в сумме более 170 тыс. руб.
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