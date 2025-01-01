Обманутая дольщица из Прикамья отсудила почти 190 тысяч рублей Застройщика обязали выплатить неустойку за отложенное новоселье Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

Чердынский районный суд рассмотрел иск в отношении застройщика ООО «Перхушково-Девелопмент», которое заключило договор участия в долевом строительстве с жительницей Чердыни, но не исполнило свои обязательства в срок. В связи с этим компания выплатила обманутой дольщице более 187 тыс. руб. в качестве неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В материалах дела говорится, что в договор жительница Чердыни и застройщик заключили в декабре 2020 года. В компании женщине пообещали заселить её в однокомнатную квартиру в с. Перхушково Одинцовского городского округа Московской области не позднее 30 сентября 2023 года. Стоимость жилья составила более 2,8 млн руб. Однако дата новоселья откладывалась несколько раз, в результате чего дольщица получила свои заветные "метры" лишь 28 февраля 2024 года. Таким образом, период просрочки составил 149 дней.

После этого женщина пошла в суд. Там признали, что права собственницы были нарушены, и с ООО «Перхушково-Девелопмент» взыскали 187 500 руб. Из этой суммы неустойка составила в 150 тыс. руб. Остальные деньги — компенсация морального вреда, штраф и расходы на оплату представителя в суде.

Решение пока не вступило в законную силу.

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