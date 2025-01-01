В Пермском крае током убило рыбака Поделиться Твитнуть

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В с Кочёво Пермского края местный житель, пренебрёг мерами предосторожности при рыбной ловле и попал под напряжение, сообщили в компании «Россети Урал».

Трагический инцидент произошёл с 27-летним мужчиной, который, находясь вблизи реки Сеполька, приблизился удилищем к проводам высоковольтной линии электропередачи (10 кВ) на опасное расстояние, что привело к смертельной электротравме.

Энергетики напоминают, что рыбалка рядом с ЛЭП представляет серьёзную угрозу для жизни.

Современные рыболовные снасти, особенно удилища длиной 4-12 м, при подъёме вблизи ЛЭП создают высокую вероятность попадания под напряжение.

Опасность электричества заключается не только в прямом контакте с токоведущими элементами, но и при критическом сближении. Материалы современных удилищ могут хорошо проводить электрический ток.

Необходимо помнить о запрете рыбной ловли с использованием удочек и спиннингов в охранной зоне ЛЭП, а также о недопустимости перемещения на лодках под проводами. При приближении или касании удилищем проводов ЛЭП электрический ток поражает не только рыболова, но и находящихся рядом людей.

При прохождении под ЛЭП удилище необходимо складывать. Также категорически запрещена ловля рыбы во время грозы.

Энергетики призывают рыболовов к неукоснительному соблюдению правил поведения вблизи энергообъектов, а также к повышенной бдительности и осторожности.

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