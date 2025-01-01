Парки, скверы и сады Перми обработали от клещей Поделиться Твитнуть

В Перми активно ведётся противоклещевая обработка территорий с зелёными насаждениями. Акарицидная обработка уже завершена в парках, скверах и садах краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в Дзержинском районе мероприятия проведены в парке «Балатово», скверах им. Дзержинского и Новосёлова, а также в саду 250-летия Перми.

В Индустриальном районе обработаны бульвары на ул. Леонова и Геологов, газоны на пр. Декабристов, парк у Андроновских прудов, сквер возле дома по ул. Советской Армии, 4 и сад им. Миндовского.

Работы затронули и городскую эспланаду, Театральный сад, газоны на ул. Попова, Ленина и Петропавловской, сад им. Гоголя и Сквер уральских добровольцев в Ленинском районе, сквер у ДК им. Кирова, бульвар по ул. Ласьвинской, скверы им. Невского и на ул. Худанина, сквер у ДК «Урал», сквер на ул. Торговой и набережную Камы в Кировском и Ленинском районах.

Завершена обработка всех городских кладбищ, включая кладбища в микрорайоне Кислотные дачи, Заозерское и Верхне-Муллинское. Перед Троицей планируется повторная обработка.

Продолжается обработка городских лесных массивов, завершение работ планируется к 23 мая. Мероприятия проводятся во всех шести участковых лесничествах Перми для обеспечения безопасности горожан и гостей в период активности клещей.

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