В Прикамье скончался 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Паклин
Как сообщает администрация Краснокамского округа, 13 мая на 100 году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Борис Сергеевич Паклин.
Он родился 28 апреля 1926 года и проходил службу в рядах Советской Армии с 12 ноября 1943 года по 28 сентября 1950 года.
В годы Великой Отечественной войны и после неё, с ноября 1943-го по октябрь 1945-го, служил в 175-м стрелковом полку. С октября 1945 года по октябрь 1947 года был пулемётчиком в 505-м стрелковому полку, а затем, до апреля 1948 года, — курсантом 26-го отдельного батальона связи.
После стал помощником начальника центральной телефонной станции и командиром отделения.
После войны Борис Сергеевич получил медалью «За победу над Японией» и другие юбилейные медали. С 1957 года, ещё до выхода на пенсию, ветеран работал на Краснокамском заводе металлических сеток и был награждён знаком «Победитель социалистического соревнования».
Прощание с ветераном пройдёт 16 мая в 12:00 в храме Святой Великомученицы Екатерины.
В администрации округа выразили соболезнования родным и близким ветерана, отметив, что Борис Паклин останется примером мужества, патриотизма и любви к своей Родине.
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