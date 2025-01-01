В Прикамье скончался 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Паклин Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Краснокамского округа

Как сообщает администрация Краснокамского округа, 13 мая на 100 году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Борис Сергеевич Паклин.

Он родился 28 апреля 1926 года и проходил службу в рядах Советской Армии с 12 ноября 1943 года по 28 сентября 1950 года.

В годы Великой Отечественной войны и после неё, с ноября 1943-го по октябрь 1945-го, служил в 175-м стрелковом полку. С октября 1945 года по октябрь 1947 года был пулемётчиком в 505-м стрелковому полку, а затем, до апреля 1948 года, — курсантом 26-го отдельного батальона связи.

После стал помощником начальника центральной телефонной станции и командиром отделения.

После войны Борис Сергеевич получил медалью «За победу над Японией» и другие юбилейные медали. С 1957 года, ещё до выхода на пенсию, ветеран работал на Краснокамском заводе металлических сеток и был награждён знаком «Победитель социалистического соревнования».

Прощание с ветераном пройдёт 16 мая в 12:00 в храме Святой Великомученицы Екатерины.

В администрации округа выразили соболезнования родным и близким ветерана, отметив, что Борис Паклин останется примером мужества, патриотизма и любви к своей Родине.

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