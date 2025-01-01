В 7 населённых пунктах Прикамья на время отключат радио и ТВ Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский краевой РТПЦ уведомил о непродолжительных перерывах в трансляции теле- и радиоканалов в ряде населённых пунктов региона 19-25 мая.

Так, в Косе отключение цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России» запланировано на 20 мая, с 11:00 до 17:00 по местному времени.

В Русском Сарсе вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет приостановлено также 20 мая, но с 12:00 до 18:00.

Жителям Красновишерска следует ожидать перерыва в трансляции цифровых мультиплексов РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» 20 мая с 14:00 до 15:00.

В Верхней Саве отключение цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 произойдёт 22 мая, с 12:00 до 18:00.

В Карагае трансляция цифровых мультиплексов РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» будет приостановлена 22 мая, с 11:00 до 17:00.

В Горнозаводске вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет недоступно 22 мая с 11:00 до 17:00.

В Бияваше отключение цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 планируется 23 мая, с 12:00 до 18:00.

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