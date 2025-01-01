В Перми наладили выпуск улучшенных моделей промышленных насосов Это частично удовлетворит спрос российских компаний, возникший после ухода зарубежных поставщиков Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ООО «Пермские насосы»

Компания «Пермские насосы» приступила к серийному выпуску новых центробежных насосов с увеличенной длиной вала (более 3 м), предназначенных для разных отраслей промышленности и теплоэнергетики. Новые мощности позволяют выпускать до 150 единиц продукции ежегодно.

Модернизация потребовала инвестиций в размере 110 млн руб. Из этой суммы 40 млн были предоставлены федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) в рамках совместной федерально-региональной программы «Комплектующие изделия» в виде льготного займа, а 20 млн руб. — региональным фондом развития промышленности Пермского края. Эти средства были направлены на закупку современного оборудования.

Разработанные инженерами предприятия насосы с длиной вала более 3 м по своей конструкции соответствуют европейским и американским аналогам. Производство этих моделей позволит частично удовлетворить спрос российских компаний, возникший после ухода зарубежных поставщиков с рынка.

Выпускаемая продукция применяется в нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической и горнодобывающей отраслях для перекачки различных жидкостей. Как отметили в пресс-службе ФРП, ключевыми потребителями могут стать компании «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Сибур», «Новатэк», «Т Плюс», «Интер РАО» и др.

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