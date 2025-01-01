Алёна Бронникова Пермяков предупредили об обмане с бронированием жилья и недопуском к сессии Эксперты назвали самые распространённые схемы мошенничества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Сбербанка, в 2024 году мошенники похитили с банковских счетов россиян 27,5 млрд руб. (+74,4% к 2023 году), из них 26,9 млрд руб. — у физических лиц. Опрос Банка России показал, что 34% граждан сталкивались с различными видами кибермошенничества, 9% из них потеряли деньги. Пермское отделение Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» представило 10 наиболее распространённых схем мошенничества в 2025 году.

Схемы обмана придуманы для разного возраста жертв: детей, студентов и пенсионеров. Так, подросткам звонят от лица сотрудников полиции или Росфинмониторинга, говорят, что их родителям грозит уголовное преследование, требуют провести «видеообыск» квартиры и передать деньги курьеру якобы для «проверки» и «декларирования». Пожилым людям звонят от лица сотрудников госслужб и предлагают подарки и выплаты в честь Дня Победы, а чтобы оформить документы, просят предоставить персональные данные и коды из СМС, получая доступ к личному кабинету на Госуслугах.

Студентам мошенники звонят, представляясь сотрудниками учебных заведений, им говорят о проблемах с аттестацией и предлагают пройти регистрацию на поддельном сайте, чтобы получить доступ к коду из СМС для входа в личный кабинет на Госуслугах. Попасться на удочку можно и при аренде самоката или велосипеда через поддельный QR-код: мошенники наклеивают поддельные QR-коды на СИМ, пользователи сканируют их, попадают на фальшивый сайт, где вводят данные банковских карт для оплаты, и теряют деньги.

Часто используются и технологии бесконтактной оплаты. Жертвам звонят и сообщают о взломе Госуслуг или незаконных транзакциях, а для защиты предлагают установить приложение, затем приложить к телефону банковскую карту и ввести PIN-код, якобы чтобы «защитить» деньги. Но приложение считывает данные карты через NFC и передаёт их мошенникам. Ещё одна схема через NFC, когда для «защиты» денег жертвам предлагают установить на телефон приложение и просят настроить его, а затем обналичить деньги и внести их на «безопасный счёт» через банкомат. Как только смартфоны прикладывают к банкомату, NFC-сигнал карты злоумышленника (дропа) считывается, вместо пин-кода карты жертвы вводят комбинацию цифр под диктовку мошенников и вносят наличные на чужой счёт.

Весной в силу вступил закон, который позволяет установить через Госуслуги самозапрет на кредиты. Пользуясь этим, преступники звонят под видом сотрудников Госуслуг, предлагают установить этот запрет, запрашивая код из СМС, узнав код, получают доступ к аккаунту. Также они могут сообщить о некорректно установленном самозапрете на кредиты, предлагают перейти по ссылке на фальшивый сайт и также получают доступ к личным данным.

Перед сезоном отпусков популярной становится и схема обмана с бронированием жилья. Злоумышленники предлагают аренду на курортах через фишинговые сайты, похожие на известные сервисы бронирования, а после ввода данных карт и кодов из SMS получают доступ к счетам, иногда предлагают установить приложение для завершения бронирования, которое на самом деле является вредоносным ПО.

Некоторые пользователи получают электронные письма якобы от Центробанка, с уведомлением о наличии международного счёта с крупной суммой денег и угрозой штрафов и ареста имущества, если счёт не будет закрыт. Для закрытия счёта в письмах просят перейти по ссылке на фишинговый сайт, где вводятся личные данные и банковские реквизиты или находится вредоносное ПО.

Чтобы не стать жертвой обмана, пермякам напоминают, что госслужбы никогда не запрашивают личные данные по телефону, не требуют деньги через курьеров, работники учебных заведений не запрашивают коды из СМС, а сотрудники Госуслуг не обзванивают пользователей с предложениями что-нибудь оформить. При аренде самокатов и велосипедов необходимо убедиться, что QR-код не наклеен поверх другого и не выглядит подозрительно, коды можно сканировать только через официальное приложение сервиса аренды.

Подозрительные ссылки нужно игнорировать, нельзя устанавливать приложения из непроверенных источников. На незнакомых сайтах не стоит вводить личные данные, PIN-код нужно держать в секрете, а использование NFC рекомендуется ограничить и установить антивирусное ПО. Всю информацию нужно проверять через официальные каналы связи. В случае подозрительных звонков, обнаружения подозрительных QR-кодов лучше проконсультироваться с родственниками, специалистами или обратиться в правоохранительные органы.

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