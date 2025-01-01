Пермский инженер выиграл самый длинный ультрамарафон на 460 км Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В Кыргызстане состоялся первый ультрамарафон вокруг озера Иссык-Куль. На протяжении шести дней участники покоряли 460-километровую дистанцию, пролегавшую на двухкилометровой высоте. Пермяк Кирилл Перминов триумфально финишировал, показав итоговое время 43 часа, 39 минут и 31 секунду. Вопреки сильному отёку ноги, он не отказался от участия в заключительном этапе и удержал лидерскую позицию. Об этом сообщили в минспорта региона.

Бег — увлечение Кирилла. В будни он трудится инженером в АО «ВНИИ Галургии». До этого увлекался трейлраннингом, но данный забег стал для него личным рекордом на шоссейной трассе.

В состязании приняли участие непрофессиональные атлеты из России, Белоруссии, Германии, Великобритании и Южно-Африканской Республики. Примечательно, что все призовые места достались россиянам: серебряным призёром стал Григорий Захария с результатом 44:34:25, а бронзу завоевал 53-летний Дмитрий Недошитов, его время — 46:16:52.

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