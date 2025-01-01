В Прикамье 77% жителей покупают лекарства онлайн Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики MTC AdTech и цифровая экосистема МТС провели исследование потребительского спроса на медикаменты в разных регионах РФ, в том числе в Прикамье.

Так, в Пермском крае большинство участников опроса (77%) предпочитают заказывать лекарства через интернет с последующим самовывозом или доставкой на дом. При этом 56% выбирают самовывоз из аптеки, что указывает на тенденцию роста онлайн-заказов медикаментов. Лишь 17% опрошенных покупают лекарства через маркетплейсы.

Согласно аналитическим данным, 37% жителей Пермского края приобретают лекарственные средства при появлении симптомов заболевания. 12% опрошенных регулярно покупают лекарства для лечения хронических заболеваний или для профилактических курсов. 16% респондентов регулярно пополняют домашнюю аптечку.

60% пермяков покупают лекарства ежемесячно, а каждый третий респондент — по необходимости. Основными причинами для покупки являются появление симптомов, назначения врачей и регулярное обновление домашней аптечки. Ежемесячный чек у 86% опрошенных не превышает 3 тыс. руб.

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