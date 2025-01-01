Помощник бурильщика в Пермском крае взыскал с работодателя более 1 млн рублей На предприятии он заработал профзаболевание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае помощник бурильщика с опытом работы 26 лет добился взыскания с компании-работодателя более 1 млн руб. Об этом сообщили в Инспекции труда по Пермскому краю.

Мужчина трудился с 1999 года в ООО «Буровая компания «Евразия» (ранее ЗАО «Лукойл-Бурение-Пермь») на разных должностях. Аттестация рабочего места показала, что условия труда относились к классу вредных из-за повышенной тяжести трудового процесса, вибрации и шума. В результате этих условий у сотрудника развилось профессиональное заболевание — правосторонний плечелопаточный периартроз, связанный с перенапряжением. Болезнь привела к ограничению подвижности руки, и медицинская экспертиза установила утрату профессиональной трудоспособности на 30%.

В коллективном договоре компании предусмотрена единовременная выплата работникам, получившим инвалидность из-за профессионального заболевания. Аналогичное положение содержится и в Отраслевом соглашении для организаций нефтяной и газовой промышленности на 2023-2025 годы.

Соликамский городской суд Пермского края удовлетворил требования истца, чьё здоровье пострадало из-за профессионального заболевания, приобретённого за годы работы во вредных условиях.

Согласно решению суда, ООО «Буровая компания «Евразия» обязана выплатить работнику единовременную компенсацию в размере 579 870 руб., а также компенсировать моральный вред на сумму 900 тыс. руб.

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