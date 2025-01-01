Житель Прикамья погасил долги ради работы за границей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Житель Пермского края, уклонявшийся от уплаты кредита и алиментов, погасил задолженности после того, как столкнулся с невозможностью вылететь в Армению.

В отделе судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю находились на исполнении дела о взыскании с 28-летнего гражданина долгов по банковским займам и алиментам на содержание дочери, общая сумма которых превышала 155 тыс. руб.

Поскольку мужчина добровольно не выполнял свои обязательства, не проживал по месту регистрации и игнорировал требования о явке, судебный пристав вынес постановление об ограничении его права выезда за пределы страны в качестве меры воздействия.

Спустя два месяца должник неожиданно явился в отделение ведомства. Он обратился к судебному приставу с просьбой снять ограничение, так как ему срочно нужно было вылететь в Армению. Выяснилось, что мужчина уже продолжительное время официально работает за границей, а в Россию прилетел в командировку, после которой собирался вернуться, но его не пустили на рейс из-за действующего запрета.

Судебный пристав разъяснил гражданину, что основанием для снятия ограничения является полная выплата всех имеющихся долгов, и предоставил квитанции для оплаты. Чтобы получить разрешение на вылет, мужчина в тот же день выполнил свои финансовые обязательства. Однако ему пришлось немного задержаться на родине, поскольку срочная отмена ограничения не предусмотрена законодательством. Запрет на выезд был снят после того, как взыскатели получили положенные им денежные средства. Кроме того, во избежание дальнейших проблем с долгами мужчина сообщил адрес организации, в которой он работает. Теперь алименты будут удерживаться из его зарплаты.

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