В апреле в Перми вырос объём предложений на вторичном рынке жилья Пермь также стала лидером по темпам роста стоимости квадратного метра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает «Яндекс Недвижимость», в апреле 2025 года на вторичном рынке жилья в крупнейших городах России наблюдалась тенденция к незначительному удорожанию. В среднем по городам-миллионникам цена за квадратный метр готовых квартир увеличилась на 0,7%, достигнув 142 тыс. руб. Параллельно с небольшим ростом медианной цены за квадратный метр отмечалось и увеличение объёма предложений — в среднем на 4,3% за месяц во всех крупных городах.

В Перми медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле составила 106 тыс. руб., что на 3,4% выше, чем месяцем ранее. При этом количество доступных для покупки объектов недвижимости возросло на 18,7%. Медианная полная цена квартиры на вторичном рынке в Перми, учитывая все классы жилья и количество комнат, составила 5,1 млн руб., а медианная площадь предлагаемых квартир — 47,2 кв. м.

Лидером по темпам роста стоимости квадратного метра среди городов-миллионников в апреле стала Пермь (+3,4%, до 106 тыс. руб.). За ней следуют Ростов-на-Дону (+1,8%, до 123 тыс. руб.), Екатеринбург (+1,4%, до 125 тыс. руб.) и Челябинск (+1,4%, до 99 тыс. руб.).

Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости», отмечает некоторое оживление на вторичном рынке недвижимости в преддверии летнего сезона. По его словам, на фоне сохранения ключевой ставки, неизменной на протяжении полугода, продавцы начали постепенно повышать цены на свои объекты, ожидая скорого снижения ставки. Также он подчеркнул, что рост стоимости вторичного жилья менее чем на 1% за месяц находится в пределах текущего уровня инфляции.

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