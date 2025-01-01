В Перми открылся второй магазин сети китайских товаров «Ни Хао» Он заработал на улице Крупской Поделиться Твитнуть

В Перми начал функционировать второй филиал китайской сети супермаркетов «Ни Хао». Его двери открылись по адресу: ул. Крупской, 23. Дебютный магазин этой сети начал свою работу в октябре 2024 года, расположившись на ул. Ленина, 49. Об этом пишет ВЕТТА.

Супермаркеты предлагают широкий ассортимент продуктов питания из Китая, которые поставляются в Россию напрямую. Посетители могут приобрести необычные приправы и соусы, различные сорта риса, популярную лапшу быстрого приготовления, снеки, а также китайский чай, сладости и пр.

О новой торговой точке уже появились первые отзывы. Покупатель написал, что это «отличный магазин для любителей острых блюд».

Сеть супермаркетов «Ни Хао» была основана предпринимателями с Урала. Сейчас функционируют два магазина в Перми и один в Екатеринбурге, готовится к открытию супермаркет в Челябинске.

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