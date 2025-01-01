Пермские риелторы стали одними из самых богатых в стране Их средняя зарплата достигла 127,3 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации «Авито Работы», в первом квартале 2025 года Пермский край занял седьмую позицию по уровню зарплат риелторов: средняя — 127 259 руб. в месяц.

Следует отметить, что доход риелторов не является фиксированным и напрямую зависит от количества закрытых сделок. Основной заработок специалистов формируется из процента от суммы сделки и доли от комиссии агентства. Кроме того, риелторы могут получать бонусы от партнёров за привлечение клиентов к ипотечным, страховым и другим услугам. В вакансиях работодатели указывают зарплатные диапазоны, учитывающие возможный максимальный доход.





Увеличение заработной платы риелторов связано с растущей потребностью в таких специалистах. По данным «Авито Недвижимости», до 80% сделок осуществляется с участием агентов, и эта доля продолжает увеличиваться.





На втором месте по уровню зарплат находится Санкт-Петербург, где средняя оплата труда составляет 164 213 руб. в месяц (+8%). Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с показателем 159 593 руб. в месяц (+18%). Этот регион остаётся привлекательным для покупателей жилья со всей страны, и ожидается рост спроса на аренду недвижимости в курортных зонах с началом сезона.





Высокие зарплаты также наблюдаются в Татарстане, где риелторам предлагают в среднем 152 024 руб. в месяц, что на 29% больше по сравнению с прошлым годом. Казань и другие города республики активно развиваются, привлекая инвестиции в строительство и инфраструктуру. В пятёрку лучших также вошла Ростовская область, где средний доход риелторов достиг 149 798 руб. в месяц (+16% по сравнению с прошлым годом).

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