Пермяки стали чаще покупать винтажную мебель
Продажи подскочили на 27%
По информации «Авито», за первый квартал 2025 года продажи винтажной мебели и предметов интерьера в Перми выросли н 27%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года.
Интересно, что за три года относительно первого квартала 2022 года продажи винтажа выросли в 2,5 раза. Это связано с общемировым трендом на винтажные вещи — многие из чувства ностальгии или под веянием моды украшают свои жилища винтажной мебелью и декором, считают аналитики.
В то же время, особо активно в Перми продавались винтажные люстры и лампы — за год продажи подскочили на 23%. На втором месте по объёму продаж в винтажном сегменте — предметы интерьера и искусства. В частности, речь о картинах и ретропостерах. За год продажи таких товаров выросли на 8%.
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