Пермяки стали чаще покупать винтажную мебель Продажи подскочили на 27% Поделиться Твитнуть

По информации «Авито», за первый квартал 2025 года продажи винтажной мебели и предметов интерьера в Перми выросли н 27%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года.

Интересно, что за три года относительно первого квартала 2022 года продажи винтажа выросли в 2,5 раза. Это связано с общемировым трендом на винтажные вещи — многие из чувства ностальгии или под веянием моды украшают свои жилища винтажной мебелью и декором, считают аналитики.

В то же время, особо активно в Перми продавались винтажные люстры и лампы — за год продажи подскочили на 23%. На втором месте по объёму продаж в винтажном сегменте — предметы интерьера и искусства. В частности, речь о картинах и ретропостерах. За год продажи таких товаров выросли на 8%.

На третьем месте по популярности винтажные столы и стулья. Продажи этой категории товаров год к году выросли на 18%.





«Ставшие классикой венские стулья отлично украсят зону столовой — на «Авито» доступны антикварные венские стулья по 18 тыс. руб. за штуку. Один из них — стул Тонет. В середине XIX века австрийский мебельщик Михаэль Тонет положил начало массовому производству стульев из гнутой древесины бука, которые до сих пор украшают интерьеры аристократических домов и кафе», — прокомментировали в «Авито».





На четвёртом месте по востребованности на Авито — кресла, диваны и кровати. Продажи этих товаров год к году выросли на 13%.

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