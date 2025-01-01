В ближайшие две недели в Перми заменят пять автобусных остановок Монтаж одного павильона займёт несколько дней Поделиться Твитнуть

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что в течение двух ближайших недель в краевой столице обновят остановочные павильоны «Улица Максима Горького» (по ул. Луначарского), «Улица Островского» (оба направления), «Улица Крупской» (оба направления), а также «Бульвар Гагарина» и «Универсам» по направлению в центр города.

Как уточнили в департаменте, на замену одного павильона требуется несколько дней, а после установки объекта проводятся пусконаладочные работы: остановку подключают к сетям и настраивают цифровые сервисы.

Помимо обновления пяти павильонов, на остановочных пунктах «Южная» и «ЖБК-2» смонтируют остановки из резервного фонда для замены изношенных конструкций.

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