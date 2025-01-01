Алина Наумова Пермские кинематографисты выпустили ролик о Дне Победы в 1945 году Первая серия рассказывает о праздновании 9 мая в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский Союз кинематографистов

Девятого мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялась премьера первого ролика проекта «Вкратце. Рассказы о Перми» (0+) от Пермского Союза кинематографистов при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края.

Первая серия под названием «День Победы» погружает в атмосферу 9 мая 1945 года, когда жители Перми, в годы войны Молотова, отмечали долгожданную победу. В коротком ролике представлены собранные из архивов воспоминания фронтовиков, тружеников тыла и детей войны. Кроме того, всё это дополняется кинохроникой и фотографиями.





Проект «Вкратце» предлагает зрителям документальные мини-фильмы про историческое наследие Перми. Новый сезон состоит из шести коротких роликов, они будут выходить с мая по октябрь 2025 года. Каждый сюжет будет посвящён значимым датам Великой Отечественной войны, например, историям пермяков с фронта, деятельности местных заводов, госпиталей, эвакуации предприятий и учреждений культуры в военные годы.





По словам автора проекта Ольги Аверкиевой, воспоминания участников войны — ветеранов и детей — сохранились в архиве киностудии. Документальные мини-фильмы в рамках проекта расскажут, как пермяки преодолевали тяготы войны.

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