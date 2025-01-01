Выдача автокредитов в Пермском крае сократилась на 45,5% Это вызвано увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом квартале 2025 года жители Пермского края оформили автокредитов на общую сумму 5,6 млрд руб. Это значительно меньше (на 45,5%, почти вдвое), чем за аналогичный период 2024 года, когда объём выданных средств составил 10,3 млрд руб.

Наиболее ощутимое снижение объёмов автокредитования (среди 20 ведущих регионов по этому виду розничного кредитования) в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года зафиксировано в Ростовской (падение на 63,5%), Новосибирской (60,1%) и Кемеровской (59%) областях. Менее выраженное сокращение объёмов в двадцатке лидеров наблюдалось в Самарской области (минус 45%), Пермском крае (минус 45,5%) и Оренбургской области (минус 46,6%).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, поясняет, что снижение выдачи автокредитов в первом квартале 2025 года, в сравнении с АППГ, вызвано увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Он также добавляет, что тенденция сокращения выдачи автокредитов продолжилась и в текущем году. Помимо упомянутых факторов, на уменьшение объёмов повлияло введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой (более 50%), что сделало автокредиты для них недоступными.

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